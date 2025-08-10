Advertisement

لبنان

في طرابلس... لا كهرباء ولا مياه!

Lebanon 24
10-08-2025 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1403066-638904327647396533.jpg
Doc-P-1403066-638904327647396533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مدينة طرابلس تعاني منذ صباح اليوم من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي وغياب مياه الشرب، ما تسبب في حالة استياء واسعة بين الأهالي.
Advertisement

وطالب أهالي وسكان المدينة الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتلبية احتياجات سكان طرابلس.
مواضيع ذات صلة
موجة حرّ في إيران تتسبب في نقص المياه والكهرباء
lebanon 24
10/08/2025 18:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ السويداء: سنفعل خدمات المياه والكهرباء عند دخول مؤسسات الدولة للمحافظة
lebanon 24
10/08/2025 18:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة السورية: ما يُشاع عن قطع متعمد للكهرباء والمياه عن محافظة السويداء عار عن الصحة
lebanon 24
10/08/2025 18:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. مياه حمراء في بحر طرابلس
lebanon 24
10/08/2025 18:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:19 | 2025-08-10
11:16 | 2025-08-10
11:11 | 2025-08-10
11:06 | 2025-08-10
10:48 | 2025-08-10
10:32 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24