لبنان

كمين نوعيّ في زوق مكايل... "المخابرات" تضبط عصابة محترفة

Lebanon 24
10-08-2025 | 08:06
 نفّذت دورية من مديرية المخابرات كمينًا نوعيًا استهدف سيارة تقلّ عصابة محترفة في ترويج المخدرات قرب ملهى "بلاي بوي" زوق مكايل.
 وقد القت القوة القبض على جميع أفراد العصابة، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات.
من نحن
