لبنان

وزير العدل قدّم التعازي باستشهاد عناصر الجيش: لبنان سيبقى مدينًا لكم

Lebanon 24
10-08-2025 | 08:25
Doc-P-1403078-638904368600621368.png
Doc-P-1403078-638904368600621368.png photos 0
التقى وزير العدل عادل نصار، اليوم الأحد، عدداً من أفراد الجيش في منطقة مجدل زون – قضاء صور، معبّرًا عن تقديره العميق" لشجاعتهم وصمودهم".
وحيّا نصار" تضحياتهم الكبيرة في سبيل حماية الوطن وصون كرامة شعبه، مؤكّدًا أن" لبنان سيبقى مدينًا لهم بما يقدّمونه من بطولات وتفانٍ في أداء الواجب".

وقدم  في ثكنة الجيش في البياضة، التعازي لقائد اللواء الخامس العميد الركن ميشال بردويل، باستشهاد 6 من عناصر الجيش.

وأكد أن "الجيش بدوره الوطني والمحوري، ركيزة أساسية لبناء الدولة"، مشددا على أن "دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناقنا وعنوانا للفداء والتضحية لبقاء الوطن".
