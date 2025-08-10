وزير العدل قدّم التعازي باستشهاد عناصر الجيش: لبنان سيبقى مدينًا لكم

التقى وزير العدل ، اليوم الأحد، عدداً من أفراد الجيش في منطقة مجدل زون – ، معبّرًا عن تقديره العميق" لشجاعتهم وصمودهم".

Advertisement

وحيّا " تضحياتهم الكبيرة في سبيل حماية الوطن وصون كرامة شعبه، مؤكّدًا أن" سيبقى مدينًا لهم بما يقدّمونه من بطولات وتفانٍ في أداء الواجب".



وقدم في في البياضة، التعازي لقائد العميد الركن ميشال بردويل، باستشهاد 6 من عناصر الجيش.



وأكد أن "الجيش بدوره الوطني والمحوري، ركيزة أساسية لبناء الدولة"، مشددا على أن "دماء ستبقى أمانة في أعناقنا وعنوانا للفداء والتضحية لبقاء الوطن".