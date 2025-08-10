بالتفاصيل.. طيران الشرق الأوسط تعدل إقلاع بعض مواعيد الرحلات

Advertisement

وأشارت إلى أنه يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

أعلنت شركة أنه ولأسباب تشغيلية سيتم تعديل اقلاع بعض مواعيد رحلات الشركة ليوم الخميس 14 آب 2025 من والى كل من: النجف، جدة، و دوسلدورف سواء عبر تبكير مواعيد الأقلاع او تأخيرها لتصبح وفقاً للتالي:الرحلات المعدلة ليوم الخميس 14 آب 2025: