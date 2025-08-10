Advertisement

لبنان

بالتفاصيل.. طيران الشرق الأوسط تعدل إقلاع بعض مواعيد الرحلات

Lebanon 24
10-08-2025 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1403086-638904392150682798.jpg
Doc-P-1403086-638904392150682798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه ولأسباب تشغيلية سيتم تعديل اقلاع بعض مواعيد رحلات الشركة ليوم الخميس 14 آب 2025 من والى كل من: النجف، جدة، بغداد و دوسلدورف سواء عبر تبكير مواعيد الأقلاع او تأخيرها لتصبح وفقاً للتالي:
Advertisement
الرحلات المعدلة ليوم الخميس 14 آب 2025:
وأشارت إلى أنه يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.
مواضيع ذات صلة
بيان من الـ MEA.. تعديل إقلاع بعض مواعيد الرحلات
lebanon 24
10/08/2025 18:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من طيران الشرق الأوسط بشأن تعديل مواعيد رحلات... إليكم ما جاء فيه
lebanon 24
10/08/2025 18:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن تعديل مواعيد رحلات... بيان من طيران الشرق الأوسط (صور)
lebanon 24
10/08/2025 18:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران الشرق الأوسط: إلغاء الرحلات إلى العراق غداً
lebanon 24
10/08/2025 18:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:27 | 2025-08-10
11:19 | 2025-08-10
11:16 | 2025-08-10
11:11 | 2025-08-10
11:06 | 2025-08-10
10:48 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24