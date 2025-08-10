Advertisement

لبنان

لقاء بين كبارة والبخاري لبحث التطورات

Lebanon 24
10-08-2025 | 10:10
 التقى النائب كريم كبارة، في دارته في طرابلس، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري.
وكانت مناسبة لعرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

وشكر كبارة للمملكة العربية السعودية دعمها للدولة اللبنانية ومؤسساتها وحرصها على استقرار لبنان وشعبه.
