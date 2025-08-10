العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: نؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه

Advertisement

تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم من العاهل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قدم خلاله تعازيه باستشهاد العسكريين الستة في الحادثة التي وقعت امس في وادي زبقين في .وابلغ العاهل الأردني رئيس الجمهورية عن وقوف إلى جانب وجيشه، مبدياً استعداد بلاده لتأمين الدعم اللازم للجيش اللبناني في هذه الفترة الدقيقة لتمكينه من القيام بدوره في حفظ استقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه . وقد شكر العاهل الأردني على تعازيه والدعم الذي يقدمه الأردن للبنان عموما وللجيش خصوصا.