لبنان
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: نؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه
Lebanon 24
10-08-2025
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم من العاهل
الأردني
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قدم خلاله تعازيه باستشهاد العسكريين الستة في الحادثة التي وقعت امس في وادي زبقين في
قضاء صور
.
وابلغ العاهل الأردني رئيس الجمهورية عن وقوف
الأردن
إلى جانب
لبنان
وجيشه، مبدياً استعداد بلاده لتأمين الدعم اللازم للجيش اللبناني في هذه الفترة الدقيقة لتمكينه من القيام بدوره في حفظ استقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه . وقد شكر
الرئيس عون
العاهل الأردني على تعازيه والدعم الذي يقدمه الأردن للبنان عموما وللجيش خصوصا.
