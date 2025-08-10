Advertisement

لبنان

الخازن: الدولة هي الضمانة لكل اللبنانيين

Lebanon 24
10-08-2025 | 10:48
Doc-P-1403107-638904450777584248.png
Doc-P-1403107-638904450777584248.png photos 0
كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة "اكس":  "زيارة البطريرك الراعي إلى الجنوب في هذه الظروف، رسالة وحدة وطنية ودعم لصمود أهلنا في أرضهم، وتأكيد أن الدولة هي الضمانة لكل اللبنانيين".
