لبنان

"حزب الله" وأهالي بلدة عدلون شيعا الصحافي محمد شحادي

Lebanon 24
10-08-2025 | 10:00
 شيع "حزب الله" والاسرة الاعلامية في الجنوب وأهالي بلدة عدلون، مدير موقع "هوانا لبنان" الصحافي الشهيد محمد حمزة شحادي الذي استشهد بغارة نفذتها مسيرة معادية استهدفته على اوتوستراد صور - صيدا، وذلك بموكبٍ حاشدٍ ومَهيب.
واقيمت لشحادي مراسم تكريمية خاصة عند مدخل بلدة عدلون، حيث سجي النعش وقد لف براية المقاومة على منصة خاصة، وعزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الامام المهدي لحن الشهادة، ثم قدمت ثلة من المقاومين قسم الولاء للثبات على النهج والولاء لخط الشهداء والمقاومة، بعدها قدمت اسرة موقع "هوانا لبنان" درعا تقديرية وسترة الصحافة الخاصة بالشهيد الى والده، ثم أقيمت الصلاة على الجثمان الذي حمل على اكف المشيعين وسط نثر الورود والارز.

