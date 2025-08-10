29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
16
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله" وأهالي بلدة عدلون شيعا الصحافي محمد شحادي
Lebanon 24
10-08-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شيع "
حزب الله
" والاسرة الاعلامية في الجنوب وأهالي بلدة
عدلون
، مدير موقع "هوانا
لبنان
" الصحافي الشهيد محمد حمزة شحادي الذي استشهد بغارة نفذتها مسيرة معادية استهدفته على اوتوستراد صور -
صيدا
، وذلك بموكبٍ حاشدٍ ومَهيب.
Advertisement
واقيمت لشحادي مراسم تكريمية خاصة عند مدخل بلدة عدلون، حيث سجي النعش وقد لف براية
المقاومة
على منصة خاصة، وعزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الامام
المهدي
لحن الشهادة، ثم قدمت ثلة من المقاومين قسم الولاء للثبات على النهج والولاء لخط
الشهداء
والمقاومة، بعدها قدمت اسرة موقع "هوانا لبنان"
درعا
تقديرية وسترة الصحافة الخاصة بالشهيد الى والده، ثم أقيمت الصلاة على الجثمان الذي حمل على اكف المشيعين وسط نثر الورود والارز.
مواضيع ذات صلة
صور ونقابة محرري الصحافة شيعتا الصحافي ياسر نعمة
Lebanon 24
صور ونقابة محرري الصحافة شيعتا الصحافي ياسر نعمة
11/08/2025 01:16:07
11/08/2025 01:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تقرّ إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" وتؤجل الآلية والوزراء الشيعة ينسحبون
Lebanon 24
الحكومة تقرّ إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" وتؤجل الآلية والوزراء الشيعة ينسحبون
11/08/2025 01:16:07
11/08/2025 01:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش وأهالي دبعال شيعوا الشهيد المجند أحمد فاضل
Lebanon 24
الجيش وأهالي دبعال شيعوا الشهيد المجند أحمد فاضل
11/08/2025 01:16:07
11/08/2025 01:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمر صحافي لجورج عبد الله من بلدته القبيات
Lebanon 24
مؤتمر صحافي لجورج عبد الله من بلدته القبيات
11/08/2025 01:16:07
11/08/2025 01:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:55 | 2025-08-10
10/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضنية.. اشكال مسلح يوقع قتيلاً وعدد من الجرحى
Lebanon 24
في الضنية.. اشكال مسلح يوقع قتيلاً وعدد من الجرحى
16:42 | 2025-08-10
10/08/2025 04:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مسيرات لمناصري "حزب الله" رفضاً لقرار الحكومة
Lebanon 24
بالفيديو: مسيرات لمناصري "حزب الله" رفضاً لقرار الحكومة
15:54 | 2025-08-10
10/08/2025 03:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زلزال تركيا.. بيان من المركز الوطني للجيوفيزياء
Lebanon 24
بعد زلزال تركيا.. بيان من المركز الوطني للجيوفيزياء
15:25 | 2025-08-10
10/08/2025 03:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش وأهالي دبعال شيعوا الشهيد المجند أحمد فاضل
Lebanon 24
الجيش وأهالي دبعال شيعوا الشهيد المجند أحمد فاضل
15:10 | 2025-08-10
10/08/2025 03:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
03:20 | 2025-08-10
10/08/2025 03:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
03:37 | 2025-08-10
10/08/2025 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حفل الزفاف الضخم.. زوج يومي يعاني من مرض مزمن إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بعد حفل الزفاف الضخم.. زوج يومي يعاني من مرض مزمن إليكم تفاصيله
02:16 | 2025-08-10
10/08/2025 02:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
05:47 | 2025-08-10
10/08/2025 05:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر برّي.. رسالة من محمد رعد
Lebanon 24
عبر برّي.. رسالة من محمد رعد
02:45 | 2025-08-10
10/08/2025 02:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-08-10
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:42 | 2025-08-10
في الضنية.. اشكال مسلح يوقع قتيلاً وعدد من الجرحى
15:54 | 2025-08-10
بالفيديو: مسيرات لمناصري "حزب الله" رفضاً لقرار الحكومة
15:25 | 2025-08-10
بعد زلزال تركيا.. بيان من المركز الوطني للجيوفيزياء
15:10 | 2025-08-10
الجيش وأهالي دبعال شيعوا الشهيد المجند أحمد فاضل
14:43 | 2025-08-10
في دير زنون.. حادث سير مروع يوقع قتلى وجرحى من عائلة واحدة
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 01:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
11/08/2025 01:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
11/08/2025 01:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24