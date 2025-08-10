"حزب الله" وأهالي بلدة عدلون شيعا الصحافي محمد شحادي

Advertisement

شيع " " والاسرة الاعلامية في الجنوب وأهالي بلدة ، مدير موقع "هوانا " الصحافي الشهيد محمد حمزة شحادي الذي استشهد بغارة نفذتها مسيرة معادية استهدفته على اوتوستراد صور - ، وذلك بموكبٍ حاشدٍ ومَهيب.واقيمت لشحادي مراسم تكريمية خاصة عند مدخل بلدة عدلون، حيث سجي النعش وقد لف براية على منصة خاصة، وعزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الامام لحن الشهادة، ثم قدمت ثلة من المقاومين قسم الولاء للثبات على النهج والولاء لخط والمقاومة، بعدها قدمت اسرة موقع "هوانا لبنان" تقديرية وسترة الصحافة الخاصة بالشهيد الى والده، ثم أقيمت الصلاة على الجثمان الذي حمل على اكف المشيعين وسط نثر الورود والارز.