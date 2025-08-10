Advertisement

لبنان

في آخر تصريح له.. هذا ما قاله نتنياهو عن لبنان

Lebanon 24
10-08-2025 | 11:11
Doc-P-1403116-638904470351854426.webp
Doc-P-1403116-638904470351854426.webp photos 0
زعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى أنّ الحرب الاسرائيلية على لبنان ساعدت الحكومة على البدء في مساعي نزع السلاح، موضحًا أنّ "ما يحدث في لبنان حاليًّا سببه إسرائيل".
