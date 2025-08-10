Advertisement

لبنان

ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"

Lebanon 24
10-08-2025 | 11:19
A-
A+
Doc-P-1403117-638904471192594480.jpeg
Doc-P-1403117-638904471192594480.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانًا أعلنت فيه عن حدوث عطل طارئ عند منتصف ليل اليوم الأحد 10 آب 2025، ناجم عن انخفاض عزل أحد عوازل جسور التوصيل في أحد محوّلات التوتر العالي بمحطة التحويل الرئيسية في معمل الذوق الحراري، وذلك بفعل ارتفاع نسبة الرطوبة والحرارة. وأوضحت أن هذا العطل تسبّب بانقطاع شامل متكرر للشبكة، ما أدى إلى جهد حراري على المجموعة البخارية في معمل دير عمار وأعاق دورانها.
Advertisement

وأكدت المؤسسة أن فرق الصيانة باشرت على الفور أعمال الإصلاح والتبريد لإعادة ربط المجموعات الإنتاجية تدريجيًا، بما يشمل المجموعات الغازية في معملي الزهراني ودير عمار، إضافة إلى المحركات العكسية في الذوق والجية، على أن تستغرق إعادة تشغيل المجموعة البخارية في دير عمار (150 ميغاوات) نحو 24 ساعة.

وأشارت المؤسسة إلى أن مثل هذه الأعطال قد تتكرر في فصل الصيف عند تجاوز نسب الرطوبة معدلاتها المعتادة وارتفاع درجات الحرارة، بالتوازي مع انخفاض القدرة الإنتاجية في المعامل، ما يزيد من احتمالية حدوث أعطال في منشآت التوتر العالي.

وشددت المؤسسة على أنها تشغّل معامل الإنتاج وفق كميات المحروقات المتاحة لضمان استقرار الشبكة، مع استمرار تزويد مطار رفيق الحريري الدولي والمرافق الحيوية بالتيار الكهربائي بشكل منتظم. كما أكدت أن فرقها الفنية تعمل على إصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن وإعادة التيار تدريجيًا إلى مختلف المناطق، مع بذل أقصى الجهود للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وتطوير الشبكة لمواجهة التحديات المستقبلية.
 
مواضيع ذات صلة
بيان نقابة عمال كهرباء لبنان... ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
11/08/2025 01:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن "الكهرباء".. بيان من مصلحة الليطاني
lebanon 24
11/08/2025 01:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا فعلت إيران بصواريخ "حزب الله"؟ الدليل ظهرَ مؤخراً
lebanon 24
11/08/2025 01:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المياومين في كهرباء لبنان تنفي إصدار هذا البيان
lebanon 24
11/08/2025 01:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-10
16:42 | 2025-08-10
15:54 | 2025-08-10
15:25 | 2025-08-10
15:10 | 2025-08-10
14:43 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24