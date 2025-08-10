ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"

Advertisement

أصدرت بيانًا أعلنت فيه عن حدوث عطل طارئ عند منتصف ليل اليوم الأحد 10 آب 2025، ناجم عن انخفاض عزل أحد عوازل جسور التوصيل في أحد محوّلات التوتر العالي بمحطة التحويل الرئيسية في معمل الذوق الحراري، وذلك بفعل ارتفاع نسبة الرطوبة والحرارة. وأوضحت أن هذا العطل تسبّب بانقطاع شامل متكرر للشبكة، ما أدى إلى جهد حراري على المجموعة البخارية في معمل دير عمار وأعاق دورانها.وأكدت المؤسسة أن فرق الصيانة باشرت على الفور أعمال الإصلاح والتبريد لإعادة ربط المجموعات الإنتاجية تدريجيًا، بما يشمل المجموعات الغازية في معملي الزهراني ودير عمار، إضافة إلى المحركات العكسية في الذوق والجية، على أن تستغرق إعادة تشغيل المجموعة البخارية في دير عمار (150 ميغاوات) نحو 24 ساعة.وأشارت المؤسسة إلى أن مثل هذه الأعطال قد تتكرر في فصل الصيف عند تجاوز نسب الرطوبة معدلاتها المعتادة وارتفاع درجات الحرارة، بالتوازي مع انخفاض القدرة الإنتاجية في المعامل، ما يزيد من احتمالية حدوث أعطال في منشآت التوتر العالي.وشددت المؤسسة على أنها تشغّل معامل الإنتاج وفق كميات المحروقات المتاحة لضمان استقرار الشبكة، مع استمرار تزويد مطار والمرافق الحيوية بالتيار الكهربائي بشكل منتظم. كما أكدت أن فرقها الفنية تعمل على إصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن وإعادة تدريجيًا إلى مختلف المناطق، مع بذل أقصى الجهود للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وتطوير الشبكة لمواجهة التحديات المستقبلية.