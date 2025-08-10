كم بلغ العدد الفعلي لمصابي حريق فقرا؟

أعلنت في بيان، أن عدد المصابين في حريق فقرا الذين نُقلوا إلى المستشفيات هو ستة مصابين، وليس سبعة كما تم تداوله سابقًا، مؤكدة أن التصويب جاء لتوضيح المعطيات الدقيقة.

وأفاد الدفاع المدني في وقت سابق، بأنه أحبط حريقين كبيرين، الأول اندلع في مستودع داخل مبنى سكني وتجاري عند مستديرة فقرا، والثاني في موقف مبنى "السبينس" – الجناح