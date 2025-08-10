"نجاح العهد نجاح للبنان".. فرنجيه يحذر من مخاطر الانقسامات الداخلية

Advertisement

أكد النائب طوني أن الخيار الوحيد أمام هو بناء دولة قوية وجيش قادر على تأمين وحماية الحدود، بالإضافة إلى حماية جميع مكونات الوطن بشكل متساوٍ، من دون التفريط بأي شبر من الأرض أو التساهل مع أي احتلال.وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بعدد من المغتربين في دارته في ، حيث أكد أن رئيس الجمهورية يبذل جهودًا كبيرة بحكمة وحنكة لتحقيق هذا الهدف، في مقابل بعض الأطراف التي لا تزال متمسكة بسياسة المزايدات والصراعات التي لم تُثمر سوى التوتر والخراب.واعتبر فرنجيه أن حديث عن استراتيجية الأمن الوطني يمثل فرصة تاريخية يجب اغتنامها، داعيًا إلى انتظار خطة الجيش ومواصلة بناء قوة عسكرية تحمي البلاد، على أن تبقى المؤسسات الرسمية هي الحصرية لحمل السلاح.وأضاف: "نتمسك بلبنان الموحد، الذي يحمل مقومات الحياة، في مواجهة مشاريع التقسيم التي تُحاك ضدّه".وشدد على أن النجاح المرتقب للعهد الحالي هو نجاح للبنان، وأن الفشل سيكون كارثيًا، مع التأكيد على بذل كل الجهود لمنع انجرار البلاد نحو مخاطر داخلية.وأعرب عن تطلعه لتعزيز الروح الوطنية والخط الوطني اللبناني، وتقوية الجيش، والحفاظ على الساحة الداخلية، في مواجهة من وصفهم بـ"الأحزاب التي قادت حروبًا ضد الجيش وتروج اليوم لأوهام الوطنية".وأشار فرنجيه إلى أن المنطقة تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الجهوزية التامة للحفاظ على الوطن وهويته المتنوعة، التي تمتد لقرون عدة وساهمت في بنائها الإرساليّات عبر دعمها للتقدم والتطور، من خلال بناء المدارس والمستشفيات ودور النشر وغيرها من القطاعات الحيوية.وختم بتوجيه الشكر للمغتربين على ثقتهم وحرصهم الدائم على وطنهم، خاصة في هذه المرحلة الصعبة وفي كل الأوقات.