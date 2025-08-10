نداء إلى وزيرة التربية!

Advertisement

ضجةٌ كبيرة تشهدها أوساط طلاب التعليم المهني والتقني في خصوصاً طلاب شهادة الـ"LT" وذلك بعدما جرى إقرار رفع معدل النجاح خلال الإمتحانات الرسمية إلى 11/20 بدلاً من 10/20.المسألة هذه أدت إلى رسوب الكثير من الطلاب الذين يطالبون بتراجع وزارة التربية عن قرارها الذي لاقى اعتراضاً واسعاً.تقول طالبة حائزة على معدل 10.5/20 إنه صُدمت بقرار رفع معدل النجاح، ما جعلها "راسبة" بينما هي ستكون "ناجحة" إن عاد المعدل إلى وضعه الأساسي وهو 10/20، وتقول لـ" ": "نطالب بالعودة عن القرار، وما يحصل هو عقاب للطلاب.. لقد سعينا للنجاح لكن ما حصل وضع أمامنا عوائق كبيرة في ظل واقعنا الصعب".الطالبة ناشدت وزيرة التربية ريما كرامي الالتفات إلى نداء الطلاب الذين وجدوا أنفسهم أمام "ظلم كبير"، وتابع: "من حقنا أن ننجح وأن نبحث عن عمل في لبنان أو خارجه، وندعو لإنصافنا حفاظاً على مستقبلنا".