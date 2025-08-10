Advertisement

لبنان

بعد موجات الحر.. تحذير من قوى الأمن (فيديو)

Lebanon 24
10-08-2025 | 13:18
حذرت قوى الأمن الداخلي عبر منصة "إكس" من موجات الحر الشديد، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالإرشادات لتجنب نشوب الحرائق وحماية الأرواح والطبيعة.
 
وجاء في المنشور: خلال موجات الحر الشديد، قد تحرق حرارة الصيف… لكن إهمالنا هو الذي يشعل النيران. شرارة صغيرة قد تتحوّل إلى حريق كبير.
#الحذر_واجب… التزموا الإرشادات وساهموا في حماية الأرواح والطبيعة.
 
 
16:55 | 2025-08-10
16:42 | 2025-08-10
15:54 | 2025-08-10
15:25 | 2025-08-10
15:10 | 2025-08-10
14:43 | 2025-08-10
