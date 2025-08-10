بعد موجات الحر.. تحذير من قوى الأمن (فيديو)

خلال موجات الحر الشديد، قد تحرق حرارة الصيف… لكن إهمالنا هو الذي يشعل النيران. شرارة صغيرة قد تتحوّل إلى حريق كبير.#الحذر_واجب… التزموا الإرشادات وساهموا في حماية الأرواح والطبيعة.#قوى_الأمن #طقس_حار_بلا_حريق pic.twitter.com/pWfDexY4DU
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 10, 2025
خلال موجات الحر الشديد، قد تحرق حرارة الصيف… لكن إهمالنا هو الذي يشعل النيران. شرارة صغيرة قد تتحوّل إلى حريق كبير.#الحذر_واجب… التزموا الإرشادات وساهموا في حماية الأرواح والطبيعة.#قوى_الأمن #طقس_حار_بلا_حريق pic.twitter.com/pWfDexY4DU