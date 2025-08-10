بعد موجات الحر.. تحذير من قوى الأمن (فيديو)

حذرت عبر منصة "إكس" من موجات الحر الشديد، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالإرشادات لتجنب نشوب الحرائق وحماية الأرواح والطبيعة.

وجاء في المنشور: خلال موجات الحر الشديد، قد تحرق حرارة الصيف… لكن إهمالنا هو الذي يشعل النيران. شرارة صغيرة قد تتحوّل إلى حريق كبير.

#الحذر_واجب… التزموا الإرشادات وساهموا في حماية الأرواح والطبيعة.