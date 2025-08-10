قائد الجيش بالنيابة يتفقد قطاعات الجنوب ويقدّم التعازي للشهداء

تفقد بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، قيادة قطاع جنوب في ثكنة بنوا - صور، حيث اطّلع على الانتشار العملاني للوحدات العسكرية في ظل الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من جانب العدو ، كما تفقد قيادة لواء المشاة الخامس في البياضة، واطّلع على المهمات المنفَّذة ضمن قطاع المسؤولية.

واعتبر عوده أن العسكريين الذين سقطوا نتيجة انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر في الجنوب بتاريخ 9 /8 /2025 قدموا التضحية الأسمى في سبيل الوطن، معزّيًا رفاقهم ومتمنيًا الشفاء للعسكريين الجرحى.

بعد ذلك، زار وحدة من فوج الهندسة في ثكنة عصام – ، والتقى الضباط والعسكريين وقدم لهم التعازي برفاقهم الشهداء، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على الجهوزية في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة.

كذلك عاد اللواء الركن عوده في مستشفى الجامعي - أحد العسكريين الذين أصيبوا جراء الانفجار، واطّلع على وضعه الصحي وأشاد بشجاعته في أداء الواجب.