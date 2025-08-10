Advertisement

لبنان

قائد الجيش بالنيابة يتفقد قطاعات الجنوب ويقدّم التعازي للشهداء

Lebanon 24
10-08-2025 | 13:29
A-
A+
Doc-P-1403157-638904548388894365.jpg
Doc-P-1403157-638904548388894365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفقد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات - صور، حيث اطّلع على الانتشار العملاني للوحدات العسكرية في ظل الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي، كما تفقد قيادة لواء المشاة الخامس في البياضة، واطّلع على المهمات المنفَّذة ضمن قطاع المسؤولية.
Advertisement
 
 
واعتبر عوده أن العسكريين الشهداء الذين سقطوا نتيجة انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر في الجنوب بتاريخ 9 /8 /2025 قدموا التضحية الأسمى في سبيل الوطن، معزّيًا رفاقهم ومتمنيًا الشفاء للعسكريين الجرحى.
 
 
بعد ذلك، زار وحدة من فوج الهندسة في ثكنة عصام شمعونالنبطية، والتقى الضباط والعسكريين وقدم لهم التعازي برفاقهم الشهداء، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على الجهوزية في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة.
 
كذلك عاد اللواء الركن عوده في مستشفى حمود الجامعي - صيدا أحد العسكريين الذين أصيبوا جراء الانفجار، واطّلع على وضعه الصحي وأشاد بشجاعته في أداء الواجب. 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع اتصل بقائد الجيش بالنيابة معزيًا
lebanon 24
11/08/2025 01:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: نعرب عن التعازي جراء وفاة وإصابة أفراد من الجيش اللبناني في جنوب لبنان
lebanon 24
11/08/2025 01:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
lebanon 24
11/08/2025 01:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني
lebanon 24
11/08/2025 01:17:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-10
16:42 | 2025-08-10
15:54 | 2025-08-10
15:25 | 2025-08-10
15:10 | 2025-08-10
14:43 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24