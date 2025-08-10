Advertisement

لبنان

شعر به سكان لبنان.. زلزال قوي يضرب تركيا ويخلّف أضراراً وانهيار مبانٍ

Lebanon 24
10-08-2025 | 13:35
ضرب زلزال بقوّة 6.1 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم، منطقة باليكيسير في غرب تركيا، وشعر به سكان إسطنبول ومناطق واسعة في غرب وشمال غرب وجنوب غرب البلاد.
وذكر مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركي "آفاد"، أن مركز الزلزال كان في مدينة سيندرجي التابعة لولاية باليكيسير، ووقع الزلزال عند الساعة 19:53 بالتوقيت المحلي.

وشعر سكان دول مجاورة مثل بلغاريا واليونان وقبرص وشمال غرب سوريا وشمال لبنان بالهزة أيضًا، وفقًا لوسائل إعلام.
 
وأدت الهزة إلى انهيار عدد من المباني القديمة في ولاية باليكيسير والمناطق المحيطة بها، مما تسبب في أضرار مادية، بحسب وسائل إعلام تركية.
 


من جهته، أكد وزير الداخلية التركي علي ييرلي قايا في تغريدة على منصة "إكس" أن جميع فرق إدارة الكوارث والمؤسسات المعنية بدأت على الفور بإجراء مسوحات ميدانية للتقييم، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي أضرار بشرية أو سلبية حتى الآن، مع مراقبة الوضع عن كثب.
 
