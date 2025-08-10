شعر به سكان لبنان.. زلزال قوي يضرب تركيا ويخلّف أضراراً وانهيار مبانٍ



وشعر سكان دول مجاورة مثل بلغاريا واليونان وقبرص وشمال غرب وشمال بالهزة أيضًا، وفقًا لوسائل إعلام. ضرب زلزال بقوّة 6.1 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم، منطقة باليكيسير في غرب ، وشعر به سكان إسطنبول ومناطق واسعة في غرب وشمال غرب وجنوب غرب البلاد.وذكر مركز إدارة والطوارئ "آفاد"، أن مركز الزلزال كان في مدينة سيندرجي التابعة لولاية باليكيسير، ووقع الزلزال عند الساعة 19:53 بالتوقيت المحلي.وشعر سكان دول مجاورة مثل بلغاريا واليونان وقبرص وشمال غرب وشمال بالهزة أيضًا، وفقًا لوسائل إعلام.

وأدت الهزة إلى انهيار عدد من المباني القديمة في ولاية باليكيسير والمناطق المحيطة بها، مما تسبب في أضرار مادية، بحسب وسائل إعلام تركية.