في بريتال.. مداهمات للجيش وتوقيفات

Advertisement

داهمت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مخابرات بلدة شرقي وعملت على تفتيش عشرات المنازل وتوقيف مطلوبين ومصادرة سيارة من نوع جيب وثانية من نوع باثفايندر، بحسب ما افادت مندوبة " ".