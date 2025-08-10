Advertisement

لبنان

في بريتال.. مداهمات للجيش وتوقيفات

Lebanon 24
10-08-2025 | 14:10
Doc-P-1403163-638904570861115988.jpg
Doc-P-1403163-638904570861115988.jpg photos 0
داهمت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مخابرات البقاع بلدة بريتال شرقي بعلبك وعملت على تفتيش عشرات المنازل وتوقيف مطلوبين ومصادرة سيارة من نوع جيب وثانية من نوع باثفايندر، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
