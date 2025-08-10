Advertisement

لبنان

الراعي من علما الشعب: كفى حروبا فنحن طلاب سلام لا حرب

Lebanon 24
10-08-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1403173-638904588366401962.png
Doc-P-1403173-638904588366401962.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختتم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الرعوية إلى القرى الجنوبية الحدودية، بزيارة بلدة علما الشعب في قضاء صور، يرافقه السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا، وسط إجراءات أمنية مشددة نفذها الجيش.
Advertisement
 
 
وكان في استقباله مطرانا صور للموارنة والروم الكاثوليك، شربل عيد الله وجورج إسكندر، قائد قوات "اليونيفيل" ديوداتو أبنيارا، المعاون البطريركي المطران إلياس نصار، رئيس كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، المسؤول الإعلامي للصرح البطريركي وليد غياض، كاهن رعية البلدة الأب مارون غفري، رئيس البلدية شادي صياح، رئيس نادي علما الشعب إيلي عيد، بالإضافة إلى فعاليات وأهالي البلدة والجوار.

افتتح كاهن الرعية الأب غفري كلمته بالترحيب بالبطريرك، معبراً عن فرحة البلدة بالزيارة التي طال انتظارها، قائلاً: "نستقبلكم في رعيتنا وقلوبنا مملوءة محبة واحترامًا". وأضاف: "من قلب الدمار، من كنيسة قصفت قبتها وجرحت حجارتها، كما جرح جسد الرب السري، نرحب بكم، فحضوركم رسالة رجاء في زمن عز فيه الرجاء، ورسالة بأن السلام ممكن في قلب الكنيسة الجامعة".

وأشار إلى تمسك أهل البلدة بأرضهم رغم كل ما أصابهم، مستذكرًا جهودهم اليومية في إعادة البناء والصلاة وسط غياب المسؤولية الرسمية عن الإعمار، وقال: "صرختنا صرخة أبرياء وجدوا أنفسهم وسط عاصفة هوجاء أو بمحاذاة نار بركانية التهمت اليابس والأخضر. صرختنا تعبر عن تعب جنوب غابت عنه الدولة، وعن وجع عالم يتفرج".

أما البطريرك الراعي، فبدأ كلمته بتحية خاصة لقائد قوات "اليونيفيل"، مشيدًا بعلاقته القديمة وصداقة العمل معه خلال قيادته للقطاع الغربي في عام 2018، وأثنى على دعمه للسكان في الجنوب.

وأكد الراعي على أهمية السلام ونبذ الحروب، قائلاً: "كفى حروباً، نحن طلاب سلام لا حرب، ونأمل في إحقاق السلام وإعادة الإعمار". وشدد على تمسك الجنوبيين بأرضهم، متوجهاً من كنيسة السيدة في علما الشعب بدعوة إلى الوحدة والسعي المشترك من أجل السلام: "من هنا علينا أن نكون يداً واحدة وننشد السلام، وكفى حروباً".

وترأس البطريرك قداسًا احتفاليًا على نية السلام، ثم انتقل إلى بهو الكنيسة حيث التقى أهالي البلدة واستمع إلى معاناتهم وهواجسهم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم ومطالبهم بإعادة إعمار ما دمرته الآلة العسكرية الإسرائيلية، التي تسببت بأضرار جسيمة في المنازل والبنى التحتية.
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي من بلدة دبل: لا للحرب ونعم للسلام
lebanon 24
11/08/2025 01:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام في تخريج طلاب المقاصد: لا استقرار فعليًا في بلادنا من دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل
lebanon 24
11/08/2025 01:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
استُقبل بالزغاريد والورود.. البطريرك الراعي من الجنوب: لا للحرب ونعم للسلام
lebanon 24
11/08/2025 01:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا بد من أجل حماية الوحدة الداخلية من إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي
lebanon 24
11/08/2025 01:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-10
16:42 | 2025-08-10
15:54 | 2025-08-10
15:25 | 2025-08-10
15:10 | 2025-08-10
14:43 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24