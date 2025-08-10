الراعي من علما الشعب: كفى حروبا فنحن طلاب سلام لا حرب

اختتم البطريرك الماروني الكاردينال زيارته الرعوية إلى القرى الجنوبية الحدودية، بزيارة بلدة علما الشعب في قضاء صور، يرافقه السفير البابوي في باولو بورجيا، وسط إجراءات أمنية مشددة نفذها الجيش.

وكان في استقباله مطرانا صور للموارنة والروم الكاثوليك، شربل عيد الله وجورج إسكندر، قائد قوات "اليونيفيل" ديوداتو أبنيارا، المعاون البطريركي المطران إلياس نصار، رئيس كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، المسؤول الإعلامي للصرح البطريركي وليد غياض، كاهن رعية البلدة الأب مارون غفري، رئيس البلدية شادي صياح، رئيس نادي علما الشعب إيلي عيد، بالإضافة إلى فعاليات وأهالي البلدة والجوار.



افتتح كاهن الرعية الأب غفري كلمته بالترحيب بالبطريرك، معبراً عن فرحة البلدة بالزيارة التي طال انتظارها، قائلاً: "نستقبلكم في رعيتنا وقلوبنا مملوءة محبة واحترامًا". وأضاف: "من قلب الدمار، من كنيسة قصفت قبتها وجرحت حجارتها، كما جرح جسد الرب السري، نرحب بكم، فحضوركم رسالة رجاء في زمن عز فيه الرجاء، ورسالة بأن السلام ممكن في قلب الكنيسة الجامعة".



وأشار إلى تمسك أهل البلدة بأرضهم رغم كل ما أصابهم، مستذكرًا جهودهم اليومية في إعادة البناء والصلاة وسط غياب المسؤولية الرسمية عن الإعمار، وقال: "صرختنا صرخة أبرياء وجدوا أنفسهم وسط عاصفة هوجاء أو بمحاذاة نار بركانية التهمت اليابس والأخضر. صرختنا تعبر عن تعب جنوب غابت عنه الدولة، وعن وجع عالم يتفرج".



أما البطريرك ، فبدأ كلمته بتحية خاصة لقائد قوات "اليونيفيل"، مشيدًا بعلاقته القديمة وصداقة العمل معه خلال قيادته للقطاع في عام 2018، وأثنى على دعمه للسكان في الجنوب.



وأكد الراعي على أهمية السلام ونبذ الحروب، قائلاً: "كفى حروباً، نحن طلاب سلام لا حرب، ونأمل في إحقاق السلام وإعادة الإعمار". وشدد على تمسك الجنوبيين بأرضهم، متوجهاً من كنيسة السيدة في علما الشعب بدعوة إلى الوحدة والسعي المشترك من أجل السلام: "من هنا علينا أن نكون يداً واحدة وننشد السلام، وكفى حروباً".



وترأس البطريرك قداسًا احتفاليًا على نية السلام، ثم انتقل إلى بهو الكنيسة حيث التقى أهالي البلدة واستمع إلى معاناتهم وهواجسهم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم ومطالبهم بإعادة إعمار ما دمرته الآلة العسكرية ، التي تسببت بأضرار جسيمة في المنازل والبنى التحتية.