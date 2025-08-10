بعد زلزال تركيا.. بيان من المركز الوطني للجيوفيزياء

Advertisement

أعلن التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في بيان له، تسجيله هزة أرضية بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر، مساء الأحد 10 آب 2025 عند الساعة 19:53 بالتوقيت المحلي. وبيّن البيان أن مركز الهزة كان في ، حيث شعر بها عدد كبير من المواطنين في .