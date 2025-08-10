Advertisement

لبنان

بعد زلزال تركيا.. بيان من المركز الوطني للجيوفيزياء

Lebanon 24
10-08-2025 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1403185-638904618077027997.webp
Doc-P-1403185-638904618077027997.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في بيان له، تسجيله هزة أرضية بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر، مساء الأحد 10 آب 2025 عند الساعة 19:53 بالتوقيت المحلي. وبيّن البيان أن مركز الهزة كان في غرب تركيا، حيث شعر بها عدد كبير من المواطنين في لبنان.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"المعهد الأميركي للجيوفيزياء": زلزال بقوة 5.1 درجة على "مقياس ريختر" يضرب شمالي إيران
lebanon 24
11/08/2025 01:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الأميركي للأعاصير: تحذيرات من تسونامي في هاواي بعد زلازل الشرق الروسي
lebanon 24
11/08/2025 01:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض: زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب منطقة جزر تانيمبار في إندونيسيا
lebanon 24
11/08/2025 01:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الازمات يعلن تجهيز مراكز إيواء لاستخدامها في حالات الطوارئ والكوارث
lebanon 24
11/08/2025 01:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-10
16:42 | 2025-08-10
15:54 | 2025-08-10
15:10 | 2025-08-10
14:43 | 2025-08-10
14:34 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24