في الضنية.. اشكال مسلح يوقع قتيلاً وعددًا من الجرحى

وقع إشكال مسلح مساء اليوم في بلدة جيرون بين شبان من آل حسنة من جهة وآخرين من آل الدواش وعبلة من جهة أخرى وذلك على خلفية خلاف حول أصوات دراجات نارية، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد أسفر الإشكال عن مقتل "أحمد خضر حسنة" ونقل الى مستشفى فيما أصيب نجله "خضر حسنة"، والمدعو "خالد احمد حسنة" و " حسنة" ونقلو إلى مستشفى في . كما أصيب كل من "مصطفى محمد الدواش" ونجله "فادي الدواش" إضافة إلى "جواد الدواش" وقد نقل المصابون الثلاثة إلى في حيث وصفت حالة الأخير بالحرجة.وقد تدخلت قوة من الجيش بسرعة لاحتواء التوتر وضبط الوضع الأمني، في وقت تشهد المنطقة حالة من التوتر على خلفية الحادثة.