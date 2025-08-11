"الرئيس" يمون: المرحلة لتهدئة النفوس

أكد مصدر إستشاري بارز أن "أحد الرؤساء" طلب في الايام الماضية من عدد من الأحزاب والقوى السياسية في بأن يكون خطابهم أكثر هدوءً وإعتدالاً في هذه الفترة، وأن يكون المضمون مطمئناً للشريك في الوطن أياً كان هذا الشريك، وخاصةً إذا كان " " لكون الإحتقان السياسي في هذه الفترة لا يخدم ما يتطلع إليه لبنان على المستوى السياسي الخارجي والسعي الى الإنماء وجلب الإستثمارات وإعادة الإعمار. المصدر ختم بالقول: يبدو أن "الرئيس" مان على جميع للدخول في مرحلة تهدئة النفوس.

