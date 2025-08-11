Advertisement

لبنان

"الرئيس" يمون: المرحلة لتهدئة النفوس

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
11-08-2025 | 01:45
أكد مصدر إستشاري بارز أن "أحد الرؤساء" طلب في الايام الماضية من عدد من الأحزاب والقوى السياسية في لبنان بأن يكون خطابهم أكثر هدوءً وإعتدالاً في هذه الفترة، وأن يكون المضمون مطمئناً للشريك في الوطن أياً كان هذا الشريك، وخاصةً إذا كان "حزب الله" لكون الإحتقان السياسي في هذه الفترة لا يخدم ما يتطلع إليه لبنان على المستوى السياسي الخارجي والسعي الى الإنماء وجلب الإستثمارات وإعادة الإعمار.  المصدر ختم بالقول: يبدو أن "الرئيس" مان على جميع القوى السياسية للدخول في مرحلة تهدئة النفوس.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

