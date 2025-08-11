Advertisement

لبنان

تنسيق لمنع التجاوزات وأهالي الضاحية منزعجون

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
11-08-2025 | 02:15
Doc-P-1403278-638904980496042147.png
Doc-P-1403278-638904980496042147.png photos 0
أبدى العديد من اهالي الضاحية الجنوبية لبيروت انزعاجهم من العراضات اليومية  لعناصر موالية لحزب الله وحركة أمل في شوارع المنطقة اعتراضاً على قرار مجلس الوزراء حصر سلاح الدولة بيد الجيش.
واعتبر الاهالي ان ما يجري اليوم لم يعد منطقياً، ويعرّض العديد من المصالح لاضرار جسيمة خصوصاً المطاعم والمقاهي التي تنشط في فترة الليل وباتت اليوم خالية من روادها نظراً للخوف من تطور الاوضاع الامنية على الارض، ما يزيد من الخسائر على اهالي المنطقة بعد الخسائر الكبيرة التي اصابتهم نتيجة العدوان الاسرائيلي الاخير، والذي اجبرهم على اعادة الاعمار على نفقتهم.
وتمنى الاهالي على حزب الله العمل على وقف هذه العراضات في الشارع، "لأنو الوضع لم يعد يحتمل".
ميدانيا، افاد مصدر امني معني، انه حتى مساء أمس، كانت إجراءات الجيش  في بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت، وخصوصًا إغلاق بعض الطرقات، تتم بتنسيق كامل مع "حزب الله".
واكد المصدر" أن "الحزب" أبلغ الجهات المعنية أنه لا يوفّر أي غطاء لأي تجاوزات قد ترافق التحركات الاحتجاجية"، مشددًا على "ضرورة ضبط الوضع الميداني ومنع أي أعمال قد تخرج عن الإطار السلمي".
كما أوضح "الحزب" أنه يفضل منع وصول هذه التحركات إلى مناطق حساسة قد تشكل بؤر توتر أمني أو سياسي، حرصًا على تجنب أي احتكاكات أو استفزازات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في ظل الظروف الراهنة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

فيديو
