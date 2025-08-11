Advertisement

لبنان

أسامة سعد استقبل هكتور حجار.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
11-08-2025 | 02:03
 استقبل الأمين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، الوزير السابق الدكتور هكتور حجار، في حضور مدير مكتب النائب سعد طلال أرقدان، وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، والتحديات التي تواجه لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي تمر فيها المنطقة.
وشدد الطرفان على "أهمية تحصين الوطن في مواجهة المخاطر، وضرورة الحفاظ على التماسك الوطني"، معتبرَين أن "التوافقات الوطنية بشأن الملفات الحساسة تشكّل حاجة وضرورة ملحّة في هذه المرحلة، من أجل حماية الاستقرار وتعزيز الوحدة الداخلية".
