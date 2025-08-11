أسامة سعد استقبل هكتور حجار.. وهذا ما تم بحثه

Advertisement

استقبل لـ " " النائب الدكتور في مكتبه في ، الوزير السابق الدكتور ، في حضور مدير أرقدان، وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، والتحديات التي تواجه في ظل الظروف الدقيقة التي تمر فيها المنطقة.وشدد الطرفان على "أهمية تحصين الوطن في مواجهة المخاطر، وضرورة الحفاظ على التماسك الوطني"، معتبرَين أن "التوافقات الوطنية بشأن الملفات الحساسة تشكّل حاجة وضرورة ملحّة في هذه المرحلة، من أجل حماية الاستقرار وتعزيز الوحدة الداخلية".