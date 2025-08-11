Advertisement

لبنان

عملية تفجير كبيرة وعنيفة.. هذا ما جرى في الجنوب فجرًا

Lebanon 24
11-08-2025 | 02:20
Doc-P-1403289-638905009307597215.jpg
Doc-P-1403289-638905009307597215.jpg photos 0
نفذ العدو الإسرائيلي فجر اليوم، عند الساعة الثالثة والنصف، عملية تفجير كبيرة وعنيفة في بلدة الخيام، حيث دوّى صداها في أنحاء منطقة الجنوب بأكملها.
هذا ما فعله العدو الإسرائيلي فجراً عند أطراف بلدة حولا
كان بحوزته مخدرات ومسدس حربي.. هذا ما جرى فجرا في القلمون
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي قام فجرا بتفخيخ وتفجير مُحرك احدى الجرافات التي تعمل لصالح مجلس الجنوب على طريق عام ميس الجبل ـ حولا
تفجير ذخائر في الطيري.. هذا ما أعلنته البلدية
