الحواط: "خلّوا إيران في إيران"

كتب النائب على منصة "إكس": "لأن على مفترق طرق تاريخي، كلمة عالسريع قبل وصول لاريجاني إلى في مهمة تحريضية مكشوفة. ما يجري من تدخّل إيراني سافر في ملف تسليم سلاح والتحريض على المعاندة والاحتفاظ بالسلاح، يتناقض مع والقوانين ومفاهيم قيام الدولة ومع المصلحة ومع والأعراف الدولية".

وأضاف: "كل هذا في وقت تواصل فيه الحفاظ على المصلحة من خلال قنوات إتصال وحوار مفتوحة مع ".

وتابع "آن الأوان لوقف هذه المهزلة المضحكة: تحريض وتهويل في لبنان من خلال الحليف، وحوار وترتيب للمصالح والمكاسب خارج لبنان. المطلوب لبنان أولاً بالممارسة العملية في لحظة تاريخية حساسة ومعقّدة. خلّوا إيران في إيران … ولبنان ومصلحة اللبنانيين في أيدي المسؤولين اللبنانيين تحت سقف الدولة والدستور والطائف".