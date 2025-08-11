33
لبنان
الحواط: "خلّوا إيران في إيران"
Lebanon 24
11-08-2025
|
02:30
A-
A+
كتب النائب
زياد الحواط
على منصة "إكس": "لأن
لبنان
على مفترق طرق تاريخي، كلمة عالسريع قبل وصول لاريجاني إلى
بيروت
في مهمة تحريضية مكشوفة. ما يجري من تدخّل إيراني سافر في ملف تسليم سلاح
حزب الله
والتحريض على المعاندة والاحتفاظ بالسلاح، يتناقض مع
الدستور
والقوانين ومفاهيم قيام الدولة ومع المصلحة
اللبنانية
ومع والأعراف الدولية".
وأضاف: "كل هذا في وقت تواصل فيه
إيران
الحفاظ على المصلحة
الإيرانية
من خلال قنوات إتصال وحوار مفتوحة مع
الولايات المتحدة
".
وتابع "آن الأوان لوقف هذه المهزلة المضحكة: تحريض وتهويل في لبنان من خلال الحليف، وحوار وترتيب للمصالح والمكاسب خارج لبنان. المطلوب لبنان أولاً بالممارسة العملية في لحظة تاريخية حساسة ومعقّدة. خلّوا إيران في إيران … ولبنان ومصلحة اللبنانيين في أيدي المسؤولين اللبنانيين تحت سقف الدولة والدستور والطائف".
