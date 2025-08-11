Advertisement

لبنان

طائرات إسرائيلية مسيّرة تحلّق فوق عدّة مناطق لبنانية

Lebanon 24
11-08-2025 | 02:34
يحلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء قرى: جبشيت، حاروف، زبدين، النبطية، شوكين، كفررمان، كفرجوز، الكفور، حبوش، عربصاليم (مجرى النهر).
كما يحلّق الطيران الحربي في أجواء البقاع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
