طائرات إسرائيلية مسيّرة تحلّق فوق عدّة مناطق لبنانية

يحلّق الطيران المسيّر على علو منخفض في أجواء قرى: جبشيت، ، ، ، شوكين، كفررمان، كفرجوز، ، ، عربصاليم (مجرى النهر).

Advertisement

كما يحلّق الطيران الحربي في أجواء ، وفق ما أفادت مندوبة " ".