Advertisement

لبنان

في حوش السيد علي.. سرقة منزل تنتهي بجريمة قتل

Lebanon 24
11-08-2025 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1403301-638905027527837695.jpg
Doc-P-1403301-638905027527837695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي اللبناني خضر محمد الحاج حسن ابن بلدة حوش السيد علي برصاص مسلحين بينما كان مع شقيقه مهدي يتفقدان منزلهما في البلدة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وفي التفاصيل، انه ولدى دخول خضر وشقيقه الى المنزل فوجئا بعدد من اللصوص يسرقون المنزل، وعندما صرخ خضر عليهم اطلقوا النار عليه، فيما نجا شقيقه مهدي.
وعلى الفور تم نقل خضر الى مستشفى العاصي في الهرمل وما لبث  ان فارق الحياة
 
مواضيع ذات صلة
الإعدام شنقًا لمتهم قتل سيدة مسنة في جريمة بشعة
lebanon 24
11/08/2025 13:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
محاولة سرقة في مانهاتن الأميركية تنتهي بإصابة رجل أمن بإطلاق نار
lebanon 24
11/08/2025 13:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقت من منزل في سن الفيل... كشف عملية سرقة الأنتيكا في بؤرة خردة!
lebanon 24
11/08/2025 13:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... إنهيار سقف منزل بشكلٍ جزئيّ وإصابة سيّدة
lebanon 24
11/08/2025 13:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2025-08-11
06:04 | 2025-08-11
06:00 | 2025-08-11
05:56 | 2025-08-11
05:55 | 2025-08-11
05:46 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24