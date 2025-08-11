Advertisement

لبنان

سليمان: لضرورة توضيح إيراني رسمي قبل زيارة المسؤول إلى لبنان

Lebanon 24
11-08-2025 | 02:54
رأى الرئيس العماد ميشال سليمان أنه "في خضم الحديث عن زيارة مرتقبة لمسؤول إيراني إلى لبنان، من المفيد والضروري أن تُوجَّه رسالة مباشرة أو عبر الإعلام إلى القيادة الإيرانية، تؤكد وجوب أن يحمل الزائر معه توضيحاً رسمياً بشأن المواقف الإيرانية التي صدرت عقب قرار الحكومة الأخير المتعلق بحصر السلاح".
وأضاف في تصريح له، "هذا التوضيح يُفترض أن يكون شرطاً أساسياً لمقابلة أي مسؤول لبناني، على أن يُبنى على ضوئه موقف لبناني واضح وصريح من مسألة التدخل في الشؤون الداخلية، وذلك استناداً إمّا إلى الإيضاحات المشار إليها أعلاه، أو إلى مضمون تلك المواقف نفسها".
