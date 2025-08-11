البراكس يحذّر: لضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة في محطات المحروقات

Advertisement

ناشد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ، أصحاب بضرورة مراقبة أداء موظفيهم والتزامهم التام بتطبيق الإجراءات اللازمة لحماية السلامة العامة، تجنباً لأي حادث أو حريق، وحفاظاً على أرواح الزبائن والعمال، لا سيما خلال الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية.وشدد البراكس على التقيد الصارم بعدد من الإرشادات، منها منع التدخين تماماً داخل حرم المحطات وعلى مدار الساعة، وإيقاف تشغيل محركات السيارات أثناء عملية التعبئة، وعدم ملء خزانات السيارات بشكل مفرط لتفادي انسكاب البنزين خارج الخزان، بالإضافة إلى التأكد من إغلاق غطاء فتحة الخزان بعد الانتهاء من التعبئة. كما حذر من تعبئة البنزين في غالونات أو تخزينه في أماكن مغلقة وحارة، وعدم ترك الغالونات، حتى الفارغة منها، تحت أشعة الشمس.وشدد على ضرورة مراقبة وعزل محيط تفريغ المحروقات من الصهاريج إلى خزانات المحطة، مع إبقاء طفايات الحريق قريبة من المسؤولين عن عملية التفريغ، وتجنب استخدام الهواتف المحمولة خلال عمليات التفريغ أو التعبئة. كما دعا إلى التأكد من وجود فرد مسؤول مزود برشاش مياه طويل في منطقة المغسل لاستخدامه في تبريد أرض المحطة أو إطفاء أي حريق محتمل، مع ضمان توافر معدات الإطفاء وعدد كافٍ من الطفايات وصلاحيتها، إلى جانب تدريب العمال على استخدامها، وتوزيعها بشكل مناسب في أرجاء المحطة.وأشار إلى أهمية التشدد في مراقبة عمال الصيانة، خصوصاً في حال وجود ورش أشغال حديد أو أعمال كهربائية، ومتابعة حالة مولدات الطاقة وصيانتها لمنع ارتفاع حرارتها، ما قد يتسبب بحوادث أو حرائق، إضافة إلى التأكد من عدم وجود مخارج قساطل تنفيس خزانات الوقود قرب مصادر حرارية.وشدد على مراقبة غرف وحمامات العمال وتجهيزات تسخين المياه والطبخ، والالتزام بمكافحة هدر المياه غير الضرورية، مع توعية العمال بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والتأكد من عدم إلقاء الزيوت المعدنية المستعملة في مجاري الصرف الصحي، بل تخزينها في حاويات خاصة لتسليمها لاحقاً إلى مؤسسات صناعية مختصة.