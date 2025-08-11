Advertisement

لبنان

البراكس يحذّر: لضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة في محطات المحروقات

Lebanon 24
11-08-2025 | 03:36
A-
A+
Doc-P-1403316-638905055596771899.jpg
Doc-P-1403316-638905055596771899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ناشد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أصحاب المحطات بضرورة مراقبة أداء موظفيهم والتزامهم التام بتطبيق الإجراءات اللازمة لحماية السلامة العامة، تجنباً لأي حادث أو حريق، وحفاظاً على أرواح الزبائن والعمال، لا سيما خلال الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية.
Advertisement

وشدد البراكس على التقيد الصارم بعدد من الإرشادات، منها منع التدخين تماماً داخل حرم المحطات وعلى مدار الساعة، وإيقاف تشغيل محركات السيارات أثناء عملية التعبئة، وعدم ملء خزانات السيارات بشكل مفرط لتفادي انسكاب البنزين خارج الخزان، بالإضافة إلى التأكد من إغلاق غطاء فتحة الخزان بعد الانتهاء من التعبئة. كما حذر من تعبئة البنزين في غالونات أو تخزينه في أماكن مغلقة وحارة، وعدم ترك الغالونات، حتى الفارغة منها، تحت أشعة الشمس.

وشدد على ضرورة مراقبة وعزل محيط تفريغ المحروقات من الصهاريج إلى خزانات المحطة، مع إبقاء طفايات الحريق قريبة من المسؤولين عن عملية التفريغ، وتجنب استخدام الهواتف المحمولة خلال عمليات التفريغ أو التعبئة. كما دعا إلى التأكد من وجود فرد مسؤول مزود برشاش مياه طويل في منطقة المغسل لاستخدامه في تبريد أرض المحطة أو إطفاء أي حريق محتمل، مع ضمان توافر معدات الإطفاء وعدد كافٍ من الطفايات وصلاحيتها، إلى جانب تدريب العمال على استخدامها، وتوزيعها بشكل مناسب في أرجاء المحطة.

وأشار إلى أهمية التشدد في مراقبة عمال الصيانة، خصوصاً في حال وجود ورش أشغال حديد أو أعمال كهربائية، ومتابعة حالة مولدات الطاقة وصيانتها لمنع ارتفاع حرارتها، ما قد يتسبب بحوادث أو حرائق، إضافة إلى التأكد من عدم وجود مخارج قساطل تنفيس خزانات الوقود قرب مصادر حرارية.

وشدد على مراقبة غرف وحمامات العمال وتجهيزات تسخين المياه والطبخ، والالتزام بمكافحة هدر المياه غير الضرورية، مع توعية العمال بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والتأكد من عدم إلقاء الزيوت المعدنية المستعملة في مجاري الصرف الصحي، بل تخزينها في حاويات خاصة لتسليمها لاحقاً إلى مؤسسات صناعية مختصة.
مواضيع ذات صلة
بعد شغور دام 4 سنوات.. جورج البراكس رئيسا جديداً لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان
lebanon 24
11/08/2025 13:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات زار وزير العمل
lebanon 24
11/08/2025 13:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
علي فياض من الرابية: يجب الالتزام الصارم بتراتبية الاجراءات التي تم الحديث عنها في البيان الوزاري والورقة التي قدمت الى الموفد الاميركي والتي تبدأ بالانسحاب الاسرائيلي من الجنوب وعودة الاسرى
lebanon 24
11/08/2025 13:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البراكس: خسائر يتكبدها صاحب المحطة وربحتها خزينة الدولة
lebanon 24
11/08/2025 13:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2025-08-11
06:04 | 2025-08-11
06:00 | 2025-08-11
05:56 | 2025-08-11
05:55 | 2025-08-11
05:46 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24