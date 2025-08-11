Advertisement

لبنان

في مجدل عنجر.. مجهولون يسرقون الاف الدولارات من احد المنازل

Lebanon 24
11-08-2025 | 04:17
ادعى حسن ابراهيم عبدالله في مخفر المصنع ان مجهولين اقدموا بواسطة الكسر والخلع على الدخول الى منزله خلف محطة البقاع في مجدل عنجر وقاموا سرقة مبلغ 300 يورو و 1100 دولار ومصاغ ذهبية تعود لابنته بقيمة 8000 دولار ، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
