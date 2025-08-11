Advertisement

لبنان

جرحى بحادث سير بين رابيد وفان للركاب عند مفرق طليا

Lebanon 24
11-08-2025 | 04:59
بعد التداول بأنباء عن استهداف سيارة عند مفرق طليا على اوتوستراد بعلبك، تبين بعد المتابعة أنه لا يوجد اي استهداف إنما حادث سير بين سيارتين من نوع رابيد وفان للركاب ما أدى إلى إصابة بعض الركاب بجروح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
