جرحى بحادث سير بين رابيد وفان للركاب عند مفرق طليا

بعد التداول بأنباء عن استهداف سيارة عند مفرق طليا على اوتوستراد ، تبين بعد المتابعة أنه لا يوجد اي استهداف إنما حادث سير بين سيارتين من نوع رابيد وفان للركاب ما أدى إلى إصابة بعض الركاب بجروح، وفق ما أفادت مندوبة " ".

