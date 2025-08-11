Advertisement

لبنان

بعد فيديو مستشفى السويداء المروّع.. تعليق للإشتراكي

Lebanon 24
11-08-2025 | 05:03
صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان  التالي:
"إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي يدين بأشدّ العبارات الارتكابات التي حصلت داخل المستشفى الوطني في مدينة السويداء، بحسب ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أقل ما يقال فيها إنها بعيدة عن الانسانية والأخلاق. 

ويذّكر الحزب بأنه أول من طالب بتشكيل لجنة للتحقيق الجدّي في الاعتداءات التي وقعت في محافظة السويداء والمحاسبة الفعلية للمسؤولين عنها إلى أي جهة انتموا".
