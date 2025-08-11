Advertisement

لبنان

"نُدرك الصعوبات".. تعليق إيراني جديد عن "حصر السلاح" في لبنان

Lebanon 24
11-08-2025 | 05:12
A-
A+
Doc-P-1403357-638905112657076293.png
Doc-P-1403357-638905112657076293.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن "إيران تدعم حق لبنان في الدفاع عن نفسه أمام إسرائيل"، معتبرا أن "ممارسة هذا الحق غير ممكنة دون التمتع بقدرات تسليحية وعسكرية".
Advertisement

وقال بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي له اليوم :"إن إيران تؤكد ضرورة الحفاظ علي سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتعترف بحقه في الدفاع عن نفسه إزاء الاعتداءات الإسرائيلية".

أضاف: "ندرك الصعوبات في مجاراة كيان محتل وغير ملتزم بالقوانين الدولية والتجربة أثبتت أن تجهيز الدول بالمعدات العسكرية وتعزيز القدرة الدفاعية هو الحل الوحيد لمنع الاعتداءات الاسرائيلية".
مواضيع ذات صلة
رسمياً.. أول تعليق إيراني على قرار "حصر السلاح" في لبنان
lebanon 24
11/08/2025 18:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزف عون لـ"الحدث": حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق
lebanon 24
11/08/2025 18:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل عن جلسة "حصر السلاح": ما حصل غير سيادي
lebanon 24
11/08/2025 18:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح إيراني جديد: لن ينجحوا في نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
11/08/2025 18:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-08-11
11:32 | 2025-08-11
11:27 | 2025-08-11
11:19 | 2025-08-11
11:15 | 2025-08-11
11:04 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24