"نُدرك الصعوبات".. تعليق إيراني جديد عن "حصر السلاح" في لبنان

Advertisement

أكّد المتحدث باسم الخارجية أن " تدعم حق في الدفاع عن نفسه أمام "، معتبرا أن "ممارسة هذا الحق غير ممكنة دون التمتع بقدرات تسليحية وعسكرية".وقال بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي له اليوم :"إن إيران تؤكد ضرورة الحفاظ علي سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتعترف بحقه في الدفاع عن نفسه إزاء الاعتداءات ".أضاف: "ندرك الصعوبات في مجاراة كيان محتل وغير ملتزم بالقوانين الدولية والتجربة أثبتت أن تجهيز الدول بالمعدات العسكرية وتعزيز القدرة الدفاعية هو الحل الوحيد لمنع الاعتداءات الاسرائيلية".