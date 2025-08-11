كم بلغ عدد شكاوى العنف الأسري المبلّغ عنها؟

Advertisement

عممت عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على 1745 لشهر 2025. جاءت كالآتي:عنف جسدي: 59عنف جنسي: صفرعنف اقتصادي: صفرصفة الجاني بالنسبة الى الضحية:الزوج: 28الاب: 23الاخوة: 2شمل هذا التقرير الشهري عدد الاتصالات المتعلّقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتمّ التبليغ عنها من الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.