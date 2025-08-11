Advertisement

لبنان

كم بلغ عدد شكاوى العنف الأسري المبلّغ عنها؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 05:35
عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن 1745 لشهر تموز 2025. جاءت كالآتي:
عنف جسدي: 59

عنف جنسي: صفر

عنف اقتصادي: صفر

صفة الجاني بالنسبة الى الضحية:

الزوج: 28

الاب: 23

الاخوة: 2

شمل هذا التقرير الشهري عدد الاتصالات المتعلّقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتمّ التبليغ عنها من الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.
