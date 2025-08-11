Advertisement

لبنان

طيران مسيّر إسرائيلي فوق جزين

Lebanon 24
11-08-2025 | 05:56
أفادت "الوكالة الوطنية" عن تحليق كثيف للطائرات المسيّرة فوق منطقة جزين وعلى علو منخفض.
مواضيع ذات صلة
طيران مسيّر إسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض فوق أجواء الضاحية الجنوبية في بيروت (الوكالة الوطنية)
"لبنان 24": الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق عدلون والمناطق المجاورة
يحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض فوق الزرارية والجوار (الوكالة الوطنية)
تحليق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض فوق عنقون وكفرحتا وعرب الجل
