لبنان

بيان لـ"حزب الله" بعد اغتيال الصحافيين في غزة‎.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
11-08-2025 | 05:55
Doc-P-1403375-638905138703667977.png
Doc-P-1403375-638905138703667977.png photos 0
صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله بيان حول جريمة اغتيال الصحفيين في غزة‎:‎
تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو ‏الصهيوني بحق ‏الصحفيين في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد ستة صحفيين ‏‏(خمسة شهداء من قناة الجزيرة وشهيد ‏من منصة ساحات)، بعد قصف مباشر ‏ومتعمد طال خيمتهم في محيط مستشفى الشفاء في غزة، ‏وتعتبرها جريمة حرب ‏مكتملة الأركان، هذه الجريمة تكشف وحشية هذا الكيان وإجرامه وانعدامه الأخلاقي ‏‏والإنساني.‏

إن هذا الاغتيال الممنهج للصحفيين بعد أن اتخذ العدو الإسرائيلي قرارًا باحتلالِ ‏كامل قطاع غزة، يأتي ‏بهدف إبعاد الإعلام عن دوره في كشف ما يقوم به الكيان ‏الصهيوني وما سيقوم به من جرائم ومجازر ‏وإبادة جماعية وتجويع للناس تمهيدًا ‏لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.‏

وإذ تتقدّم العلاقات الإعلامية بأحر التعازي إلى عوائل الشهداء، وإلى إدارة قناة ‏الجزيرة وكوادرها، وإلى كل ‏الإعلاميين والصحفيين الأحرار في فلسطين والعالم ‏العربي والإسلامي، الذين ما زالوا يؤمنون بالدور ‏الكبير للإعلام الذي يدافع عن ‏المظلومين في وجه طغاة العالم، ويصرّ على مواجهة المخاطر والتحديات ‏ليوثق ‏جرائم هذا الكيان المتوحش. وتدعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية ‏والمنظمات ‏الدولية كافة إلى إدانة هذا الإجرام الصهيوني المتواصل ضد ‏الصحفيين والمؤسسات الإعلامية واتخاذ ‏الإجراءات الضرورية لمقاضاته أمام ‏المحاكم الدولية المختصة.‏

