صدر عن العلاقات الإعلامية في بيان حول جريمة اغتيال الصحفيين في غزة‎:‎تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو ‏الصهيوني بحق ‏الصحفيين في والتي أدت إلى استشهاد ستة صحفيين ‏‏(خمسة من قناة وشهيد ‏من منصة ساحات)، بعد قصف مباشر ‏ومتعمد طال خيمتهم في محيط مستشفى الشفاء في غزة، ‏وتعتبرها جريمة حرب ‏مكتملة الأركان، هذه الجريمة تكشف وحشية هذا الكيان وإجرامه وانعدامه الأخلاقي ‏‏والإنساني.‏إن هذا الاغتيال الممنهج للصحفيين بعد أن اتخذ العدو قرارًا باحتلالِ ‏كامل قطاع غزة، يأتي ‏بهدف إبعاد الإعلام عن دوره في كشف ما يقوم به الكيان ‏الصهيوني وما سيقوم به من جرائم ومجازر ‏وإبادة جماعية وتجويع للناس تمهيدًا ‏لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.‏وإذ تتقدّم العلاقات الإعلامية بأحر التعازي إلى عوائل ، وإلى إدارة قناة ‏الجزيرة وكوادرها، وإلى كل ‏الإعلاميين والصحفيين الأحرار في والعالم ‏العربي والإسلامي، الذين ما زالوا يؤمنون بالدور ‏الكبير للإعلام الذي يدافع عن ‏المظلومين في وجه طغاة العالم، ويصرّ على مواجهة المخاطر والتحديات ‏ليوثق ‏جرائم هذا الكيان المتوحش. وتدعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية ‏والمنظمات ‏الدولية كافة إلى إدانة هذا الإجرام الصهيوني المتواصل ضد ‏الصحفيين والمؤسسات الإعلامية واتخاذ ‏الإجراءات الضرورية لمقاضاته أمام ‏المحاكم الدولية المختصة.‏