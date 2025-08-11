دعوات للنزول إلى المطار.. والسبب "مسؤول"

انتشرت خلال الساعات الماضية دعوات لإقامة استقبال شعبي لأمين للأمن القومي في فور وصوله إلى الدوليّ في .

مصادر إعلامية علّقت على هذا الأمر باستغراب وقالت: "لماذا هذه الدعوات وما هو سببها؟ ولماذا يجب أن يكون هناك استقبال شعبي لمسؤول آتٍ إلى في زيارة رسمية".

وختمت: "هناك رؤساء أتوا إلى لبنان ولم يجرِ لهم استقبال شعبي.. يبدو أن هناك أطرافاً تريد أن توصل رسالة من وراء هذه الدعوات والقول إن نفوذ إيران لم ينكسر في لبنان بعد كل التبدلات التي شهدتها المنطقة".