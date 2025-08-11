Advertisement

لبنان

دعوات للنزول إلى المطار.. والسبب "مسؤول"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
11-08-2025 | 05:46
انتشرت خلال الساعات الماضية دعوات لإقامة استقبال شعبي لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدوليّ في بيروت.
مصادر إعلامية علّقت على هذا الأمر باستغراب وقالت: "لماذا هذه الدعوات وما هو سببها؟ ولماذا يجب أن يكون هناك استقبال شعبي لمسؤول آتٍ إلى لبنان في زيارة رسمية".
 
وختمت: "هناك رؤساء أتوا إلى لبنان ولم يجرِ لهم استقبال شعبي.. يبدو أن هناك أطرافاً تريد أن توصل رسالة من وراء هذه الدعوات والقول إن نفوذ إيران لم ينكسر في لبنان بعد كل التبدلات التي شهدتها المنطقة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
