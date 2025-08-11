حكايا مؤلمة.. تقرير جديد عن "عملية البيجر" التي هزّت لبنان

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن هجوم أجهزة "البيجر" الذي نفذته في خلال شهر أيلول 2024.

وذكرت الوكالة أن " أقر مؤخراً بعدم تعافي أيٍّ من مقاتليه الذين أصيبوا في هجوم أجهزة البيجر الذي وقع العام الماضي".

ولفتت إلى أنه في "هذا الهجوم غير المسبوق الذي نفّذه ، انفجرت آلاف أجهزة النداء المُعدّة مسبقاً في وقت واحد في 17 أيلول، ما أسفر عن إصابة نحو 3000 شخص ومقتل 12 آخرين على الأقل، بينهم طفلان".

وبحسب الوكالة، فقد "أقر حزب الله بأن معظم الضحايا كانوا من بين عناصره، بمن فيهم مقاتلون وسياسيون وزعماء دينيون ومقدمو خدمات"، كما تقول.

وتحدثت الوكالة عن إصابة الشابة سارة جابال (21 عاماً) إثر الإنفجار، إذ فقدت عينها وأربعة أصابع فيما أصيبت بندوب بالغة في وجهها بعد انفجار جهاز نداء التقطته في منزلها.

وحتى الآن، خضعت جفال لـ45 عملية جراحية وتعيش بصعوبة في الرؤية، فيما أُصيب الطفل حسين (12 عاماً) بجروح خطيرة أدت إلى فقدان عينه اليمنى وعدة أصابع وأسنان وطرف أنفه.

أما زينب مستراح (26 عاماً)، فقد فقدت عينها أثناء انفجار جهاز قريب لها بالقرب من وجهها.

مع هذا، تتذكر زينب الفوضى التي عمت المستشفيات المكتظة بالضحايا، ووصفت الوضع قائلةً: "كان الأمر أشبه بمسلخ. لم يكن الناس يعرفون بعضهم البعض بسبب الإصابات البالغة. كانت العائلات تصرخ بأسماء أقاربها للتعرف عليهم". (أسوشيتد برس)