لبنان

كرم وفارس يبحثان حاجات الكورة مع رسامني

Lebanon 24
11-08-2025 | 06:56
زار النائب الدكتور فادي كرم ورئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس مالك فارس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، لبحث حاجات قضاء الكورة ضمن صلاحيات الوزارة.
وتم الاتفاق على تنسيق بين الاتحاد والوزارة لتحديد الأولويات، خصوصًا صيانة وتعبيد الطرقات مع إعطاء أولوية للمسالك الأكثر استخدامًا والمتردية، تمهيدًا لتنفيذ الأعمال بأسرع وقت.
 
 
