كرم وفارس يبحثان حاجات الكورة مع رسامني

زار النائب كرم ورئيس المهندس وزير الأشغال العامة والنقل ، لبحث حاجات ضمن صلاحيات الوزارة.

وتم الاتفاق على تنسيق بين الاتحاد والوزارة لتحديد الأولويات، خصوصًا صيانة وتعبيد الطرقات مع إعطاء أولوية للمسالك الأكثر استخدامًا والمتردية، تمهيدًا لتنفيذ الأعمال بأسرع وقت.

