لبنان

عطلة بمناسبة "عيد انتقال السيدة العذراء".. إليكم موعدها

Lebanon 24
11-08-2025 | 06:56
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة إدارة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء، وذلك يوم الجمعة الواقع فيه 15/8/2025.
