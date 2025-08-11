Advertisement

حملة يُطلقها مناصرو "المستقبل"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
11-08-2025 | 07:15
بدأ ناشطون تابعون لـ"تيار المستقبل" بإطلاق حملة عبر صفحاتهم تؤد تمسكهم بزعامة الرئيس سعد الحريري كونه "الممثل الأساسي" لهم ولـ"الحريرية السياسية" على حد تعبيرهم.
وجاءت هذه الحملة وسط قيام "التيار" بإجراء استطلاعات مختلفة توسعت إلى مناطق عديدة هدفها كشف التوجهات الإنتخابية للمواطنين وآرائهم بشأن عودة الحريري إلى المشاركة الانتخابية النيابية عام 2026.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

