عاصي الحلاني يختتم مهرجانات القبيات الدولية

وجدّدت رئيسة اللجنة تعازيها للجيش بسقوط ، مؤكدة نجاح المهرجان في إيصال رسالته الحضارية واستقطاب الزوار. اختتمت صيفها تحت شعار "صيف ونص" بحفل أحياه على مدرج معمل الحرير التراثي في ، بحضور حشد من مختلف المناطق. وقدّم باقة من أغانيه وسط تفاعل كبير ولوّح الجمهور بالأعلام ، وشاركت ابنته ماريتا بالرقص والتشجيع.وجدّدت رئيسة اللجنة تعازيها للجيش بسقوط ، مؤكدة نجاح المهرجان في إيصال رسالته الحضارية واستقطاب الزوار.

وأشارت إلى اكتظاظ فنادق المنطقة وذروة الحركة الاقتصادية خلال أيام المهرجان، لافتة إلى فعاليات بيئية عرّفت الضيوف إلى جمال القبيات وعكار وثرواتهما الطبيعية والسياحية، متعهدة بالاستمرار في تقديم الأفضل ومشيدة بالصورة المشرقة لعكار في عيشها الواحد.

