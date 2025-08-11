Advertisement

لبنان

عاصي الحلاني يختتم مهرجانات القبيات الدولية

Lebanon 24
11-08-2025 | 07:17
اختتمت لجنة مهرجانات القبيات الدولية صيفها تحت شعار "صيف ونص" بحفل أحياه عاصي الحلاني على مدرج معمل الحرير التراثي في القبيات، بحضور حشد من مختلف المناطق. وقدّم الحلاني باقة من أغانيه وسط تفاعل كبير ولوّح الجمهور بالأعلام اللبنانية، وشاركت ابنته ماريتا بالرقص والتشجيع.
وجدّدت رئيسة اللجنة سينتيا قرقفي حبيش تعازيها للجيش بسقوط الشهداء، مؤكدة نجاح المهرجان في إيصال رسالته الحضارية واستقطاب الزوار.
 
وأشارت إلى اكتظاظ فنادق المنطقة وذروة الحركة الاقتصادية خلال أيام المهرجان، لافتة إلى فعاليات بيئية عرّفت الضيوف إلى جمال القبيات وعكار وثرواتهما الطبيعية والسياحية، متعهدة بالاستمرار في تقديم الأفضل ومشيدة بالصورة المشرقة لعكار في عيشها الواحد.
 
