سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل

لفتت صحيفة هآرتس إلى أنّ آلية عسكرية إسرائيلية مزوّدة بمدفع ووسائل مختلفة يُشغلّها الجيش في ، "سُرقت" يوم الخميس الماضي وسيقت إلى العمق اللبناني.وطبقاً لما أفادت به صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، فقد اعتقد الجيش في البداية أن الآلية العسكرية التي كانت تعمل بالقرب من مستوطنة "دوفيف" قد أخذتها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)، غير أنه عقب الفحص، تبيّن أن الآلية ليست بحوزة الأخيرين، وأنها على ما يبدو "في أيدي جهات معادية"، لم تحددها الصحيفة.وأضافت الصحيفة أن الوحدة التي عملت في شغّلت آليتين ذاتيتي القيادة وخلال عملها أنقلبت إحدى الآليتين، وتطلب الأمر رافعة لإخراجها من المكان. وخلال محاولة الإنقاذ، لاحظ الجنود أن الآلية الثانية رُفعت على شاحنة نقل المركبات المتعطلة وشقت طريقها إلى لبنان. (العربي الجديد)