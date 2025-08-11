Advertisement

لبنان

عمليات أمنية للجيش.. توقيفات ومصادرات عسكرية

Lebanon 24
11-08-2025 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1403422-638905241952898827.jpg
Doc-P-1403422-638905241952898827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

"نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة بريتال – بعلبك وأوقفت المواطن (م.م.) والسوري (ز.ع.)، لحيازتهما كمية من المخدرات وضبطت معدات تستعمل في تزوير الأموال ومبلغًا ماليًّا مزورًا وأعتدة عسكرية.
كما أوقفت وحدة أخرى في بلدة شدرا – عكار المواطن (ع.د.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. 
كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة الهرمل المواطن (ع.ن.) لإقدامه على تهريب الأشخاص والأسلحة عبر الحدود اللبنانيةالسورية، وإطلاقه النار.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
الجيش ينتشر في بريتال.. عمليات دهم ومصادرة سيارات
lebanon 24
11/08/2025 19:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات دهم للجيش في الزهراني.. وتوقيف سوريين
lebanon 24
11/08/2025 19:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش ينفذ عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم متنوعة
lebanon 24
11/08/2025 19:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات دهم وتوقيف... الجيش يوقف 22 مطلوبا
lebanon 24
11/08/2025 19:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-08-11
11:32 | 2025-08-11
11:27 | 2025-08-11
11:19 | 2025-08-11
11:15 | 2025-08-11
11:04 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24