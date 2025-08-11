عمليات أمنية للجيش.. توقيفات ومصادرات عسكرية

Advertisement

صدر عن – البيان الآتي:"نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من عملية دهم في بلدة بريتال – وأوقفت المواطن (م.م.) والسوري (ز.ع.)، لحيازتهما كمية من المخدرات وضبطت معدات تستعمل في تزوير الأموال ومبلغًا ماليًّا مزورًا وأعتدة عسكرية.كما أوقفت وحدة أخرى في بلدة شدرا – المواطن (ع.د.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة المواطن (ع.ن.) لإقدامه على تهريب الأشخاص والأسلحة عبر الحدود – ، وإطلاقه النار.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".