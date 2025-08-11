Advertisement

لبنان

حادث سير مروّع على طريق بصرما – الكورة.. وسقوط قتيل!

Lebanon 24
11-08-2025 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1403423-638905242887884102.jpg
Doc-P-1403423-638905242887884102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث سير مروّع على طريق بصرماالكورة، أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وقد تبيّن أنّ الضحية هو المواطن “س.ص.”، فيما نُقل المصابون إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
Advertisement

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين ما أدى إلى انقلاب إحداهما، وسط حالة من الهلع بين المواطنين الذين سارعوا إلى تقديم المساعدة قبل وصول فرق الإسعاف.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، فيما عملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل الجرحى وإزالة آثار الحطام لتسهيل حركة المرور.
مواضيع ذات صلة
حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)
lebanon 24
11/08/2025 19:00:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: جرحى بحادث سير مروع على طريق ضهر البيدر
lebanon 24
11/08/2025 19:00:12 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى في حادث سير على مفرق أوتستراد راسمسقا – الكورة (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
11/08/2025 19:00:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سيرّ مروّع في دولة عربيّة... 14 قتيلاً وإصابات
lebanon 24
11/08/2025 19:00:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-08-11
11:32 | 2025-08-11
11:27 | 2025-08-11
11:19 | 2025-08-11
11:15 | 2025-08-11
11:04 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24