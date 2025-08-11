حادث سير مروّع على طريق بصرما – الكورة.. وسقوط قتيل!

Advertisement

وقع حادث سير مروّع على طريق – ، أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وقد تبيّن أنّ الضحية هو المواطن “س.ص.”، فيما نُقل المصابون إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين ما أدى إلى انقلاب إحداهما، وسط حالة من الهلع بين المواطنين الذين سارعوا إلى تقديم المساعدة قبل وصول فرق الإسعاف.وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، فيما عملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل الجرحى وإزالة آثار الحطام لتسهيل حركة المرور.