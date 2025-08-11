عون يعزّي بشهداء وادي زبقين ويطمئن على جريح في الجعيتاوي

Advertisement

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، الوطني اللواء ميشال منسى، في مقر الوزارة في اليرزة، وقدم له التعازي باستشهاد العسكريين الستة في الحادثة الأليمة التي وقعت في وادي زبقين في قضاء صور. وشكر منسى على مبادرته، مؤكدا على "التضحيات التي يقدمها العسكريون حفاظا على الاستقرار في الجنوب خصوصا، وكل عموما".ثم انتقل الرئيس عون الى مبنى ، حيث التقى العماد رودولف هيكل ورئيس الأركان اللواء حسان عودة ونواب رئيس الأركان ومديري المخابرات والتوجيه، مقدما التعازي باستشهاد العسكريين، ومطلعا على الوقائع التي توافرت حول ظروف الانفجار الذي اودى بحياة العسكريين الستة، وأوقع عددا من الجرحى. وشرح هيكل للرئيس عون، ما توفر من تفاصيل حول الحادثة، مشيرا الى ان "التحقيق مستمر لجلاء كافة ملابسات ما حصل".ونوه الرئيس عون بالتضحيات التي يقدمها " ، لا سيما في الجنوب، خلال مهمات الكشف على الانفاق ومصادرة الذخائر وتعطيلها"، لافتا الى "الظروف الصعبة التي يعمل بها العسكريون، لا سيما في الاودية والمغاور والمناطق الوعرة"، وقال: "ان الجيش الذي قدّم حتى الآن عددا من منذ تشرين الثاني الماضي، خلال الكشف على المخابىء والانفاق وسحب الذخائر والقذائف على أنواعها، قدّم كوكبة جديدة من الشهداء الذين سقطوا من اجل تحقيق الامن والاستقرار في الجنوب، وتوفير الأمان والطمأنينة للسكان وتنظيف البساتين والاودية من الألغام والذخائر وفتح الطرق، وهو مستمر في رسالته السامية رغم المآسي التي حلّت به نتيجة استشهاد عسكريين وجرح آخرين خلال أدائهم مهماتهم".اضاف: "إني إذ أنحني امام شهادة هؤلاء الابطال، أجدد التأكيد على ان الجيش اللبناني هو الضامن للاستقرار والامن في الربوع عموما وفي الجنوب خصوصا، وهو الدرع الذي يقي الوطن ويحرس حدوده".وشكر هيكل الرئيس عون على تعازيه، مؤكدا على "جهوزية الجيش في تلبية النداء كلما دعا الواجب، ولعل في استشهاد العسكريين الستة ومن سبقهم من الشهداء الابطال، تأكيدا آخر على أهمية الرسالة التي يقوم بها الجيش، خصوصا في الظروف الراهنة".