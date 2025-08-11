Advertisement

لبنان

سلام استقبل مجلس إدارة "الإنماء والإعمار" والقائم بأعمال السفارة الفرنسية

Lebanon 24
11-08-2025 | 11:32
A-
A+

Doc-P-1403475-638905340604983396.jpg
Doc-P-1403475-638905340604983396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عصر اليوم، في السرايا الحكومية، مع مجلس الإدارة الجديد لمجلس الإنماء والإعمار برئاسة رئيس المجلس محمد قبّاني.
Advertisement
 

وخلال الاجتماع، تم عرض الخطوات المتخذة لتعزيز كفاءة وفعالية آليات العمل في المجلس. كما تم البحث في إعداد المجلس للبرنامج الاستثماري للحكومة، والتشديد على أهمية التنسيق الوثيق مع الوزارات المعنية.
 
وأكد سلام أن "البرنامج الاستثماري المرتقب يجب أن يدعم الرؤية الاقتصادية للحكومة وأولويات القطاعات المحددة، مع أخذ التداعيات المالية المستقبلية للبرنامج على المالية العامة للدولة في الاعتبار".
 
 
كذلك، شدد على أنه "سيتابع عن كثب ما سبق عبر اجتماعات منتظمة مع رئيس المجلس الإنماء والإعمار".
 
واستقبل سلام القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو بيريرا دا سيلفا والملحق السياسي رومان كالفاري، وتم عرض آخر المستجدات.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإسرائيلية: استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في إسرائيل لجلسة توبيخ مع المدير العام لوزارة الخارجية
lebanon 24
12/08/2025 02:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: هناك 104 أشخاص تقدموا لتولي منصب رئيس مجلس الإنماء والإعمار
lebanon 24
12/08/2025 02:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجيه استقبل القائم بأعمال سفارة العراق في لبنان
lebanon 24
12/08/2025 02:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل ماغرو والقائم بالأعمال في سفارة العراق
lebanon 24
12/08/2025 02:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2025-08-11
17:00 | 2025-08-11
16:58 | 2025-08-11
16:55 | 2025-08-11
16:51 | 2025-08-11
16:50 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24