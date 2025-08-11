سلام استقبل مجلس إدارة "الإنماء والإعمار" والقائم بأعمال السفارة الفرنسية

اجتمع ، عصر اليوم، في السرايا الحكومية، مع الجديد لمجلس الإنماء والإعمار برئاسة رئيس المجلس محمد قبّاني.

وخلال الاجتماع، تم عرض الخطوات المتخذة لتعزيز كفاءة وفعالية آليات العمل في المجلس. كما تم البحث في إعداد المجلس للبرنامج الاستثماري للحكومة، والتشديد على أهمية التنسيق الوثيق مع الوزارات المعنية.

وأكد سلام أن "البرنامج الاستثماري المرتقب يجب أن يدعم الرؤية الاقتصادية للحكومة وأولويات القطاعات المحددة، مع أخذ التداعيات المالية المستقبلية للبرنامج على للدولة في الاعتبار".

كذلك، شدد على أنه "سيتابع عن كثب ما سبق عبر اجتماعات منتظمة مع رئيس المجلس الإنماء والإعمار".

واستقبل سلام القائم بأعمال السفارة في برونو بيريرا دا سيلفا والملحق السياسي رومان كالفاري، وتم عرض آخر المستجدات.