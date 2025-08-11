إعلانٌ مهم من وزير المالية.. ماذا قال؟

أعلن وزير المالية ياسين جابر، أن "لدى الصندوق النية لإصلاح المشاريع التي تضررت بسبب الحرب، لا سيما مشروع الليطاني، ومشروع معالجة الصرف الصحي في "، كاشفاً عن إمكانية تقديم منحة من الصندوق لإعداد دراسة لإنشاء إهراءات جديدة"، لافتا إلى "أهمية أن يحتفظ باحتياط استراتيجي من القمح".

كلام جابر جاء بعد لقائه رئيس الصندوق الكويتي وليد شملان، مع وفد من الصندوق زاره برفقة القائم بالأعمال في السفارة في لبنان المستشار الدلح، حيث تم البحث في سلسلة المشاريع التي يمكن للصندوق أن يسهم في مساعدة لبنان من خلالها.



وقال جابر: "إن زيارة رئيس الصندوق سريعة وقصيرة لكن وفدا من الصندوق سيستكمل مع خبراء محليين وفي مقدمهم مجلس الإنماء والإعمار في إعداد دراسات مشاريع كإنشاء المتحف الأثري في وسط يجري التفاوض بشأنها".

وتمنى ان "تكون هذه المشاريع فاتحة لتعاون جديد ومشاريع جديدة في لبنان".

سفيرة كندا

وكان جابر عرض للأوضاع العامة مع سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم، مشددا على "أهمية حصول لبنان على ضمانات دولية لإلزام اسرائيل بوقف اعتداءاتها والتقيد بمندرجات القرار 1701 واتفاق وقف أطلاق النار"، معتبراً انه " من دون ضمانات يبقى الاستقرار معرضا للاهتزاز ويُخشى أن يصبح من الصعب الإفادة المرجوّة من الإصلاحات التي قامت وتقوم بها الحكومة لتأمين استقرار اقتصادي واجتماعي يحتاجه لبنان في هذا الظرف المعقد".



سقلاوي

كما التقى رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك ناصيف سقلاوي وبحث معه شؤوناً تتعلق بإدارته.





وبعد الظهر التقى جابر وزير الطاقة جو صدي في مكتبه في حيث وقع الوزيران على مرسوم إبرام قانون قرض البنك الدولي المخصص للكهرباء، وقد أُرسل على الفور الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة للمجلس لإعلانه مبرماًُ.



كما بحث جابر مع صدي جدولاً من المسائل المرتبطة بين وزارتي المالية والطاقة والتي قال صدي "إن من بينها مسألة تأمين الفيول لزوم تزويد معامل انتاج الكهرباء وموضوع الفيول .