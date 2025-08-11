30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إعلانٌ مهم من وزير المالية.. ماذا قال؟
Lebanon 24
11-08-2025
|
11:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير المالية ياسين جابر، أن "لدى الصندوق
الكويتي
النية لإصلاح المشاريع التي تضررت بسبب الحرب، لا سيما مشروع الليطاني، ومشروع معالجة الصرف الصحي في
مرجعيون
"، كاشفاً عن إمكانية تقديم منحة من الصندوق لإعداد دراسة لإنشاء إهراءات جديدة"، لافتا إلى "أهمية أن يحتفظ
لبنان
باحتياط استراتيجي من القمح".
Advertisement
كلام جابر جاء بعد لقائه رئيس الصندوق الكويتي وليد شملان، مع وفد من الصندوق زاره برفقة القائم بالأعمال في السفارة
الكويتية
في لبنان المستشار
عبد العزيز
الدلح، حيث تم البحث في سلسلة المشاريع التي يمكن للصندوق أن يسهم في مساعدة لبنان من خلالها.
وقال جابر: "إن زيارة رئيس الصندوق سريعة وقصيرة لكن وفدا من الصندوق سيستكمل مع خبراء محليين وفي مقدمهم مجلس الإنماء والإعمار في إعداد دراسات مشاريع كإنشاء المتحف الأثري في وسط
بيروت
يجري التفاوض بشأنها".
وتمنى ان "تكون هذه المشاريع فاتحة لتعاون جديد ومشاريع جديدة في لبنان".
سفيرة كندا
وكان جابر عرض للأوضاع العامة مع سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم، مشددا على "أهمية حصول لبنان على ضمانات دولية لإلزام اسرائيل بوقف اعتداءاتها والتقيد بمندرجات القرار 1701 واتفاق وقف أطلاق النار"، معتبراً انه " من دون ضمانات يبقى الاستقرار معرضا للاهتزاز ويُخشى أن يصبح من الصعب الإفادة المرجوّة من الإصلاحات التي قامت وتقوم بها الحكومة لتأمين استقرار اقتصادي واجتماعي يحتاجه لبنان في هذا الظرف المعقد".
سقلاوي
كما التقى رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك ناصيف سقلاوي وبحث معه شؤوناً تتعلق بإدارته.
وزير الطاقة
وبعد الظهر التقى جابر وزير الطاقة جو صدي في مكتبه في
وزارة المالية
حيث وقع الوزيران على مرسوم إبرام قانون قرض البنك الدولي المخصص للكهرباء، وقد أُرسل على الفور الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة للمجلس لإعلانه مبرماًُ.
كما بحث جابر مع صدي جدولاً من المسائل المرتبطة بين وزارتي المالية والطاقة والتي قال صدي "إن من بينها مسألة تأمين الفيول لزوم تزويد معامل انتاج الكهرباء وموضوع الفيول
العراقي
.
مواضيع ذات صلة
ماذا طلب وزير الماليّة من كتاب العدل؟
Lebanon 24
ماذا طلب وزير الماليّة من كتاب العدل؟
12/08/2025 02:40:03
12/08/2025 02:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كتاب من وزير المالية الى الداخلية.. ماذا تضمن؟
Lebanon 24
كتاب من وزير المالية الى الداخلية.. ماذا تضمن؟
12/08/2025 02:40:03
12/08/2025 02:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن أموال المودعين... ماذا قال وزير الماليّة بعد لقائه حاكم مصرف لبنان؟
Lebanon 24
بشأن أموال المودعين... ماذا قال وزير الماليّة بعد لقائه حاكم مصرف لبنان؟
12/08/2025 02:40:03
12/08/2025 02:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟
12/08/2025 02:40:03
12/08/2025 02:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن نزع سلاح "الحزب".. مسؤول إيراني يعلن: "أوهام ساذجة"
Lebanon 24
عن نزع سلاح "الحزب".. مسؤول إيراني يعلن: "أوهام ساذجة"
17:15 | 2025-08-11
11/08/2025 05:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة إعادة الجيش للآلية الإسرائيلية إلى "اليونيفيل"؟
Lebanon 24
ما حقيقة إعادة الجيش للآلية الإسرائيلية إلى "اليونيفيل"؟
17:00 | 2025-08-11
11/08/2025 05:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تتحدث.. هذا ما تبلغه مجلس الأمن من إسرائيل بشأن "يونيفيل لبنان"!
Lebanon 24
صحيفة تتحدث.. هذا ما تبلغه مجلس الأمن من إسرائيل بشأن "يونيفيل لبنان"!
16:58 | 2025-08-11
11/08/2025 04:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:55 | 2025-08-11
11/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
Lebanon 24
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
16:51 | 2025-08-11
11/08/2025 04:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
07:32 | 2025-08-11
11/08/2025 07:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:15 | 2025-08-11
عن نزع سلاح "الحزب".. مسؤول إيراني يعلن: "أوهام ساذجة"
17:00 | 2025-08-11
ما حقيقة إعادة الجيش للآلية الإسرائيلية إلى "اليونيفيل"؟
16:58 | 2025-08-11
صحيفة تتحدث.. هذا ما تبلغه مجلس الأمن من إسرائيل بشأن "يونيفيل لبنان"!
16:55 | 2025-08-11
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:51 | 2025-08-11
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
16:50 | 2025-08-11
بالفيديو.. هذا أخطر و "أرخص" مُخدر في لبنان
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 02:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 02:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
12/08/2025 02:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24