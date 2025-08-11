Advertisement

لبنان

رئيس الجامعة اللبنانية - الفرنسية عرض مع النائب فرنجية شؤوناً أكاديمية وتربوية

Lebanon 24
11-08-2025 | 12:06
استقبل رئيس الجامعة اللبنانية - الفرنسية الدكتور ميشال نجار في مكتبه ظهر اليوم، النائب طوني فرنجية يرافقه زياد الخازن والدكتور أنطوني نعمة، وجرى البحث في الأمور الأكاديمية والتربوية والمعيشية الراهنة التي تؤثر على واقع التعليم العالي في لبنان، وفي الشمال على وجه الخصوص.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة الذين ناقشوا مع الوفد الزائر، بحسب بيان، "الفرص التعلمية التي ستوفرها الجامعة لطلابها من موقعها في ددة، إضافة إلى دورها المجتمعي والوطني".

وعبر فرنجية عن "كامل ثقته بالكوادر" التي التقاها، وتمنى لهم "التوفيق في مهامهم بقيادة الدكتور نجار".
 
 
