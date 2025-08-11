رئيس الجامعة اللبنانية - الفرنسية عرض مع النائب فرنجية شؤوناً أكاديمية وتربوية

استقبل رئيس - الدكتور ميشال نجار في مكتبه ظهر اليوم، النائب طوني يرافقه زياد والدكتور أنطوني نعمة، وجرى البحث في الأمور الأكاديمية والتربوية والمعيشية الراهنة التي تؤثر على واقع التعليم العالي في ، وفي على وجه الخصوص.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية الذين ناقشوا مع الوفد الزائر، بحسب بيان، "الفرص التعلمية التي ستوفرها الجامعة لطلابها من موقعها في ددة، إضافة إلى دورها المجتمعي والوطني".



وعبر فرنجية عن "كامل ثقته بالكوادر" التي التقاها، وتمنى لهم "التوفيق في مهامهم بقيادة الدكتور نجار".