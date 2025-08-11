محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي ناقش الاوضاع الأمنية

ترأس محافظ القاضي كمال ابو جوده اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع في مكتبه في سراي زحلة حضره كل من المحامي العام الإستئنافي في البقاع القاضي يوسف الحكيم، قائد منطقة البقاع الإقليمية في العميد نديم عبد المسيح، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العميد نبيل الزوقي، العميد عبد شومان عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، العميد عاصم الشحيمي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية في ، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد شادي رحيم، رئيس دائرة أمن عام البقاع العقيد فؤاد المعلوف، قائد سرية زحلة الإقليمية العقيد جوزيف ، آمر مفرزة زحلة القضائية العقيد محمد زاكي، رئيس شعبة معلومات البقاع في المقدم أحمد الميس، آمر مفرزة استقصاء البقاع الرائد ، رئيس دائرة المحافظة السيد رواد سلوم.

استهل المحافظ كلمته بالترحيب بالحضور، وأثنى على "جهود وتضحيات الجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية كافة في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي"، مقدمًا العزاء باستشهاد افراد وجنود الجيش اللبناني "الذين سقطوا دفاعا عن ووحدة شعبه وأرضه".



وبعدها جرى توزيع جدول اعمال الفرعي على المجتمعين وتم التداول بالمواضيع التالية:



1- مناقشة الوضع الأمني في بلدات وقرى محافظة البقاع، حيث اطلع المحافظ من المجتمعين على الإجراءات والتدابير العملانية المتخذة على ارض الواقع لإبقاء الوضع الأمني ممسوكًا وتحت السيطرة. وأعطى المحافظ ابو جوده توجيهاته بضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والإدارية والأمنية للحفاظ على السلم الأهلي والبقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مستجد.



2- مناقشة الآلية المتبعة لتسهيل عودة السوريين وأوضاع المخيمات، حيث اطلع المحافظ على تفاصيل سير خطة عودة النازحين السوريين التي أقرها والتي يتم تنفيذها من قبل الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع الـ UNHCR والـ IOM.



كما اطلع المحافظ من قادة على الوضع العام في مخيمات النازحين السوريين الذين افادوا بأن الوضع الأمني في محافظة البقاع، وداخل تلك المخيمات ممسوك وتحت السيطرة. وشدد ابو جوده على ضرورة إيلاء ملف النازحين السوريين الأهمية القصوى للحفاظ على الأمن العام والنظام العام.



3- الإجراءات والتدابير الأمنية الواجب اتخاذها خلال احتفالات عيد انتقال السيدة العذراء، حيث اطلع المحافظ على التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة خلال فترة انتقال عيد السيدة العذراء وأعطى توجيهاته بهذا الخصوص للحفاظ على الأمن العام والنظام العام وتسهيل حركة المواطنين".